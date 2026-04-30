حسین امامی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصدی بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی دولتی گلبهار، اظهار کرد: این مرکز درمانی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از پیگیری‌های مداوم اینجانب در سطح کشور و استان، از سال ۱۴۰۰، پیشرفت این پروژه، شتاب بیشتری به خود گرفت و امروز مراحل پایانی خود را طی کرده و با اتمام محوطه‌سازی و تزریق نیروی کامل، منتظر ثبات شرایط کشور هستیم، برای افتتاح نهایی بیمارستان.

وی بیان کرد: واقعیت آن است که در کشور، به‌دلیل تعدد پروژه‌های عمرانی مصوب، محدودیت‌های مالی و شرایط اقتصادی، اجرای پروژه‌های کلان زیرساختی عموماً با تأخیرهای طولانی‌مدت همراه است و میانگین زمان تکمیل چنین طرح‌هایی گاه به بیش از دو دهه می‌رسد.

امامی راد افزود: در طول این مدت، از طرق مختلفی از جمله پیگیری در بودجه سنواتی، برگزاری جلسات متعدد با مسئولان کشوری و استانی، تذکر در صحن علنی مجلس به رؤسای جمهور و وزرای بهداشت اسبق، سابق و فعلی، رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و همچنین دعوت از مقامات ملی برای بازدید میدانی از پروژه، اعتبارات لازم برای تسریع در تکمیل این بیمارستان تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه در کل حوزه انتخابیه خود، با توجه به پراکندگی و جمعیت بالا و وجود ۳ شهرستان، ۷ شهر و نزدیک به ۳۰۰ روستا و آبادی، حتی یک بیمارستان دولتی وجود نداشته، گفت: بیمارستان گلبهار تنها بیمارستان دولتی است که ابتدا به صورت ۶۴ تختوابی مصوب شده بود، که با پیگیری‌ها مداوم اینجانب و اخذ مجوز مادّه ۲۳ و سایر مجوزهای لازم، به ۱۰۰ تختوابی ارتقاء یافت.

امامی راد گفت: برای بیمارستان دولتی گلبهار که در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع ساخته شده، تاکنون بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده و با پایان یافتن عملیات ساختمانی و استقرار تجهیزات مورد نیاز و پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصدی، اکنون آماده بهره‌برداری است.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات پیشرفت پروژه، بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده برای انتفاع زودتر مردم شریف منطقه از بیمارستان گلبهار، بخش اورژانس این بیمارستان قریب به ۱.۵ سال است که به صورت شبانه‌روزی در ۳ شیفت با حضور پزشکان و پرستاران عزیز راه‌اندازی شده و در حال خدمت‌رسانی به مردم است.

وی افزود: اتاق‌های عمل آماده بهره‌برداری است و آشپزخانه این بیمارستان نیز، از ۳ هفته گذشته راه‌اندازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با پیگیری، مکاتبه و نشست اینجانب با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک دستگاه آمبولانس جدید هم از ۳ هفته گذشته به این بیمارستان اختصاص یافته و مشغول خدمت‌رسانی است و ۲ دستگاه آمبولانس دیگر هم تقاضا شده که به چناران نیز، تحویل شده و آمبولانس طرقبه‌شاندیز هم، به زودی، تحویل خواهد شد.

امامی راد افزود: در حال حاضر ۷۳ نفر نیروی انسانی برای این بیمارستان جذب شده‌اند و برای تکمیل نیروی انسانی متخصص، ۱۳۸ نفر دیگر نیز به کادر آن اضافه خواهند گردید.

نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی افزود: در فاز اوّل، بخش‌های اصلی و پرتقاضا مانند داخلی، اطفال و جراحی راه‌اندازی خواهد شد و به دنبال آن، بخش‌های روان و زنان نیز وارد چرخه خدمات‌رسانی می‌شوند.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیشرفت بالای پروژه و تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات در اختیار نماینده مجلس در بودجه سال ۱۴۰۴، با توافق با پیمانکار، در آینده نزدیک شاهد افتتاح رسمی و ارائه خدمات شایسته به مردم منطقه باشیم.