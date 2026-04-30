شب شعر خلیج‌ فارس، روایت اندوه میناب و هویت ایرانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زاهری شامگاه پنجشنبه در سومین شب شعر خلیج‌ فارس، که به‌مناسبت بزرگداشت امامِ شهدای امت و یادبود دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره‌ طیبه میناب با حضور شاعران برجسته استان در بندرعباس برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت پاسداشت نام خلیج‌ فارس و مقام شهیدان گفت: سومین شب شعر خلیج‌ فارس امسال در حالی برگزار می‌شود که یاد شهدای امت و دانش‌آموزان مظلوم شجره‌ طیبه میناب، فضای فرهنگی و اجتماعی استان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: این برنامه تلاش دارد تا در آیینه شعر، صدا و روایت ماندگار این مظلومیت را زنده نگه دارد و نسل امروز را نسبت به ارزش جان انسان و حرمت امنیت کودکان حساس‌تر کند.

زاهری در ادامه افزود: ما معتقدیم شعر می‌تواند پلی میان احساس و آگاهی جامعه باشد؛ زبانی که دردها را روایت می‌کند و مسئولیت‌ها را به یاد می‌آورد. امروز در میناب و سراسر هرمزگان، دل‌ها هم‌صدا شده‌اند تا از دریچه شعر، پیام معصومیت و فداکاری را به نسل آینده منتقل کنند. این شب شعر تنها یک آیین ادبی نیست، بلکه تجلی احترام به انسانیت و یادآور مسئولیت همه ما در برابر امنیت کودکان است.

وی با بیان اینکه خلیج‌فارس نه‌تنها یک نام تاریخی بلکه بخشی از هویت ایران است، ادامه داد: هم‌زمانی این آیین با روز ملی خلیج‌فارس بر غنای معنوی آن افزوده و فرصتی فراهم کرده است تا شاعران استان با زبان شعر، شکوه این میراث و اندوه جمعی مردم را در کنار هم روایت کنند

این آیین ادبی که به همت جهاد دانشگاهی هرمزگان و حوزه هنری استان برگزار شد، صحنه‌ای از هم‌نشینی شعر، دغدغه‌های انسانی و ادای احترام به شهدای اخیر شهرستان میناب بود؛ کودکانی که معصومیتشان در حادثه‌ای تلخ به خون نشست و دل‌های مردم هرمزگان و ایران را داغدار کرد.

در این شب شعر، جمعی از شاعران شناخته‌شده و جوان هرمزگان ـ از جمله شاعران حوزه مقاومت، کودک و نوجوان، آیینی و اجتماعی ـ تازه‌ترین سروده‌های خود را با محوریت خلیج‌ فارس، فرهنگ مقاومت، جایگاه شهید و یاد دانش‌آموزان مدرسه شجره‌ طیبه قرائت کردند. بسیاری از سروده‌ها با استقبال پرشور حاضران همراه شد و حال‌وهوای مجلس را معنوی، سرشار از همدلی و آمیخته با اندوه کرد.

شاعران در آثار خود، خلیج‌ فارس را نماد «استقامت و هویت» و حادثه مدرسه میناب را «زخمی بر دل انسانیت» توصیف کردند و بر ضرورت حفظ امنیت کودکان و صیانت از ارزش‌های انسانی تأکید داشتند.

سومین شب شعر خلیج‌ فارس با حضور خانواده‌های شهدای دانش‌آموز، جمعی از هنرمندان، شاعران و علاقه‌مندان فرهنگ و ادبیات برگزار شد و در پایان از شماری از شاعران شرکت‌کننده با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

این برنامه بخشی از مجموعه ویژه‌برنامه‌های فرهنگی گرامیداشت روز ملی خلیج‌ فارس و پاسداشت شهدای اخیر استان هرمزگان بود.