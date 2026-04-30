۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

شب شعر خلیج‌ فارس، روایت اندوه میناب و هویت ایرانی بود

بندرعباس-رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان گفت: سومین شب شعر خلیج‌ فارس، امسال در فضایی آمیخته با اندوه و هویت برگزار شد؛ جایی که شعر، زبان مشترک یاد شهدای امت ودانش‌آموزان مظلوم میناب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زاهری شامگاه پنجشنبه در سومین شب شعر خلیج‌ فارس، که به‌مناسبت بزرگداشت امامِ شهدای امت و یادبود دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره‌ طیبه میناب با حضور شاعران برجسته استان در بندرعباس برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت پاسداشت نام خلیج‌ فارس و مقام شهیدان گفت: سومین شب شعر خلیج‌ فارس امسال در حالی برگزار می‌شود که یاد شهدای امت و دانش‌آموزان مظلوم شجره‌ طیبه میناب، فضای فرهنگی و اجتماعی استان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: این برنامه تلاش دارد تا در آیینه شعر، صدا و روایت ماندگار این مظلومیت را زنده نگه دارد و نسل امروز را نسبت به ارزش جان انسان و حرمت امنیت کودکان حساس‌تر کند.

زاهری در ادامه افزود: ما معتقدیم شعر می‌تواند پلی میان احساس و آگاهی جامعه باشد؛ زبانی که دردها را روایت می‌کند و مسئولیت‌ها را به یاد می‌آورد. امروز در میناب و سراسر هرمزگان، دل‌ها هم‌صدا شده‌اند تا از دریچه شعر، پیام معصومیت و فداکاری را به نسل آینده منتقل کنند. این شب شعر تنها یک آیین ادبی نیست، بلکه تجلی احترام به انسانیت و یادآور مسئولیت همه ما در برابر امنیت کودکان است.

وی با بیان اینکه خلیج‌فارس نه‌تنها یک نام تاریخی بلکه بخشی از هویت ایران است، ادامه داد: هم‌زمانی این آیین با روز ملی خلیج‌فارس بر غنای معنوی آن افزوده و فرصتی فراهم کرده است تا شاعران استان با زبان شعر، شکوه این میراث و اندوه جمعی مردم را در کنار هم روایت کنند

این آیین ادبی که به همت جهاد دانشگاهی هرمزگان و حوزه هنری استان برگزار شد، صحنه‌ای از هم‌نشینی شعر، دغدغه‌های انسانی و ادای احترام به شهدای اخیر شهرستان میناب بود؛ کودکانی که معصومیتشان در حادثه‌ای تلخ به خون نشست و دل‌های مردم هرمزگان و ایران را داغدار کرد.

در این شب شعر، جمعی از شاعران شناخته‌شده و جوان هرمزگان ـ از جمله شاعران حوزه مقاومت، کودک و نوجوان، آیینی و اجتماعی ـ تازه‌ترین سروده‌های خود را با محوریت خلیج‌ فارس، فرهنگ مقاومت، جایگاه شهید و یاد دانش‌آموزان مدرسه شجره‌ طیبه قرائت کردند. بسیاری از سروده‌ها با استقبال پرشور حاضران همراه شد و حال‌وهوای مجلس را معنوی، سرشار از همدلی و آمیخته با اندوه کرد.

شاعران در آثار خود، خلیج‌ فارس را نماد «استقامت و هویت» و حادثه مدرسه میناب را «زخمی بر دل انسانیت» توصیف کردند و بر ضرورت حفظ امنیت کودکان و صیانت از ارزش‌های انسانی تأکید داشتند.

سومین شب شعر خلیج‌ فارس با حضور خانواده‌های شهدای دانش‌آموز، جمعی از هنرمندان، شاعران و علاقه‌مندان فرهنگ و ادبیات برگزار شد و در پایان از شماری از شاعران شرکت‌کننده با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

این برنامه بخشی از مجموعه ویژه‌برنامه‌های فرهنگی گرامیداشت روز ملی خلیج‌ فارس و پاسداشت شهدای اخیر استان هرمزگان بود.

