به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی شامگاه پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری مراسم هفته معلم با نماینده ولی فقیه در سمنان در دفتر امام جمعه سمنان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته معلم در استان اظهار کرد: اعضای ستاد بزرگداشت مقام معلم از ماه‌های گذشته برنامه‌ریزی فعالیت‌های این هفته را آغاز کرده‌اند و معلمان نمونه استان و شهرستان‌های مختلف نیز در این برنامه‌ها مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ فرهنگی بازنشسته در استان وجود دارد، گفت: امسال کمیته پیشکسوتان در ستاد بزرگداشت مقام معلم فعال شده است تا تکریم فرهنگیان بازنشسته با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: در یک سال گذشته دیدار حضوری با حدود ۲۰۰ نفر از فرهنگیان بازنشسته انجام شده و همچنین با بیش از ۸۰۰ نفر از بازنشستگان سال‌های اخیر تماس گرفته شده است تا ضمن قدردانی از خدمات آنان، پیگیر مسائل و مشکلاتشان باشیم.

شریفی از برنامه‌ریزی برای تجلیل از خانواده‌های فرهنگی نیز خبر داد و گفت: در برخی خانواده‌ها چندین نفر از اعضا در آموزش و پرورش خدمت کرده‌اند و در هفته معلم تلاش می‌کنیم از این خانواده‌های فرهنگی نیز قدردانی کنیم.

وی با اشاره به شرایط خاص سال تحصیلی گذشته بیان کرد: فرهنگیان در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با چالش‌هایی مانند آلودگی هوا، شیوع بیماری‌ها و تعطیلی‌های مقطعی مدارس مواجه بودند، اما با وجود این شرایط، معلمان با مسئولیت‌پذیری فعالیت‌های آموزشی را ادامه دادند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین به نقش فرهنگیان در هدایت و حمایت از دانش‌آموزان در شرایط مختلف اجتماعی اشاره کرد و گفت: معلمان همواره در خط مقدم فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی حضور دارند و تلاش می‌کنند با برنامه‌های آموزشی و فرهنگی از دانش‌آموزان حمایت کنند.

شریفی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق استان بیش از ۵۰ درصد معلمان به‌صورت داوطلبانه برای برگزاری کلاس‌های رفع اشکال و پشتیبانی آموزشی اعلام آمادگی کرده‌اند که این اقدام نشان‌دهنده روحیه ایثار و تعهد فرهنگیان است.