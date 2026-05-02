تشکیل ۹۳ پرونده تخلف صنفی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسفندیاری اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی، ۹۳ پرونده تخلف صنفی در بازار استان قزوین تشکیل شد.

وی افزود: تعداد کل بازرسی انجام شده توسط بازرسان بازرسان امنیت غذایی استان ۱۰۴۸ مورد بوده که به تشکیل ۹۳ پرونده در هفته گذشته صورت پذیرفته است . که از این تعداد پرونده های تشکیل شده ۳۱ مورد مرتبط با حوزه نان و ۶۲ مورد موارد دیگر سایر واحد های صنفی بوده است.

وی تاکید کرد: این نظارت‌ها به‌صورت گشت‌های مشترک با حضور بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی به اجرا درآمده است.

به گفته اسفندیاری، به‌طور متوسط روزانه از ۲۵۰ واحد صنفی، تولیدی، انبار و سردخانه بازدید شده که منجر به شناسایی تخلفاتی از قبیل عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت بهداشت، عدم رعایت ساعات کار، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شده است. تخلفات شناسایی‌شده برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده‌اند.