۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۶

چین درباره ضرورت تداوم آتش‌بس با ایران تأکید کرد

سفیر چین در سازمان ملل متحد، در سخنانی بر لزوم حفظ ثبات در منطقه و جلوگیری از سرگیری درگیری‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه "الریاض" عربستان، فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد و به مناسبت ریاست این کشور بر شورای امنیت در ماه می به خبرنگاران حفظ آتش‌بس در جنگ ایران را ضرورتی فوری دانست و تأکید کرد که جامعه بین‌المللی باید علیه ازسرگیری درگیری‌ها هم‌صدا شود.

وی ابراز نگرانی کرد که برخی اظهارات اخیر، این آتش‌بس را موقت خوانده و بر لزوم دور جدیدی از حملات تأکید دارند.

سفیر چین همچنین در شورای امنیت بر لزوم بازگشایی سریع تنگه هرمز تأکید کرد.

وی تصریح کرد که ایران باید محدودیت‌های خود بر این تنگه را لغو کند و در مقابل، آمریکا نیز باید محاصره دریایی خود را پایان دهد.

سفیر چین اعلام کرد در صورتی که بسته بودن تنگه هرمز تا زمان سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به چین در ماه جاری ادامه یابد، این موضوع قطعاً در صدر جدول زمانی گفتگوهای دوجانبه قرار خواهد گرفت.

وی اظهارات برخی مقامات آمریکایی مبنی بر همکاری نظامی میان چین و ایران را «دروغ» خواند و آن‌ها را رد کرد.

این اظهارات در آغاز ریاست دوره‌ای و یک‌ماهه چین بر شورای امنیت مطرح شد.

    • احمد IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      آمریکا به این موضوع پی برده که ملت ایران زیربارزور وقلدری نمیرن واگه یه ضربه به ایران بزنه چهارضربه مهلک میخوره.اگه جنگ باایران ادامه پیداکنه،جهان بایدباامکانات ومنابع انرژی کشورهای عربی خداحافظی کنه چون ایران هرچی باقی مونده نابودمیکنه وکاری میکنه که آبهای منطقه دیگه به دردماهیگیری هم نخوره!
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      ایران به مدت ۳روز تنگه هرمز رو باز می کنه ولی امریکا محاصره دریایی انجام میده ،این محاصره غیر قانونی ونادرسته

