به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه "الریاض" عربستان، فو کونگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد و به مناسبت ریاست این کشور بر شورای امنیت در ماه می به خبرنگاران حفظ آتشبس در جنگ ایران را ضرورتی فوری دانست و تأکید کرد که جامعه بینالمللی باید علیه ازسرگیری درگیریها همصدا شود.
وی ابراز نگرانی کرد که برخی اظهارات اخیر، این آتشبس را موقت خوانده و بر لزوم دور جدیدی از حملات تأکید دارند.
سفیر چین همچنین در شورای امنیت بر لزوم بازگشایی سریع تنگه هرمز تأکید کرد.
وی تصریح کرد که ایران باید محدودیتهای خود بر این تنگه را لغو کند و در مقابل، آمریکا نیز باید محاصره دریایی خود را پایان دهد.
سفیر چین اعلام کرد در صورتی که بسته بودن تنگه هرمز تا زمان سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به چین در ماه جاری ادامه یابد، این موضوع قطعاً در صدر جدول زمانی گفتگوهای دوجانبه قرار خواهد گرفت.
وی اظهارات برخی مقامات آمریکایی مبنی بر همکاری نظامی میان چین و ایران را «دروغ» خواند و آنها را رد کرد.
این اظهارات در آغاز ریاست دورهای و یکماهه چین بر شورای امنیت مطرح شد.
نظر شما