به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ گزارش داد، مدیران اجرایی شرکت های نفتی بزرگ آمریکا هشدار می دهند بخش انرژی به دلیل تداوم بحران تنگه هرمز در حال رسیدن به لبه پرتگاه است.

بر اساس این گزارش، شرکت های نفتی آمریکایی مذکور تاکید دارند بسته ماندن تنگه هرمز ممکن است باعث شود بازارها به سمت یک نقطه عطف کشانده شده و قیمت ها شاهد افزایش بیشتر باشد.

در این گزارش آمده است، با توجه به بحران تنگه هرمز ذخایر جهانی نفت و نفت ذخیره شده در نفت کش ها رو به اتمام هستند.

مدیر مالی شرکت شفرون نیز تاکید کرد، بخش اعظمی از ذخایر استفاده شده و تنها یک حاشیه امن ضعیف باقی مانده است.

این در حالی است که ترامپ مدعی شده بود بسته شدن تنگه هرمز تأثیری بر قیمت ها در آمریکا ندارد.