تبعات جنگ علیه ایران ادامه دارد؛ تأخیر در قراردادهای تسلیحاتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، آمریکا به همپیمانان خود ابلاغ کرده که پیش بینی می کند اجرای قراردادهای تسلیحاتی با این کشورها با تأخیر انجام شود.

بر اساس این گزارش، کشورهایی نظیر انگلیس، لهستان، لیتوانی و استونی این پیام آمریکا را دریافت کرده اند.

همچنین گزارش شده که علت این تأخیر، کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا به دلیل جنگ با ایران است.

پیشتر نیز اعلام شده بود که آمریکا مجبور شده در روزهای نخست جنگ با ایران مقادیر زیادی از موشک های گران قیمت پاتریوت و دیگر سامانه های خود را برای رهگیری موشک ها و پهپادهای ارزان قیمت ایرانی مصرف کند.

در همین راستا، ان تی وی شبکه تلویزیونی آلمان گزارش داد، پنتاگون ضرب الاجل شش تا ۱۲ ماهه برای پایان روند خارج کردن نظامیان آمریکایی از آلمان تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش، تصمیم واشنگتن مبنی بر خارج کردن نظامیان خود از آلمان باعث تشدید اختلافات میان آمریکا و این کشور می شود.

پیشتر شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال برنامه‌ریزی برای خارج کردن ۵ هزار نظامی آمریکایی از خاک آلمان است.

مقامات اعلام کردند که این اقدام به دلیل نارضایتی ترامپ از سطح حمایت ناتو در تجاوز علیه ایران صورت می‌گیرد.