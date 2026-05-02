تل آویو: هیچ راهی برای مقابله با پهپادهای حزب الله وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی به نقل از یک افسر ارشد ارتش این رژیم گزارش دادند، در حال حاضر هیچ راه حلی برای مقابله با پهپادهای حزب الله وجود ندارد و تل آویو هرگز موفق به رهگیری کامل آنها نخواهد شد.

وی اضافه کرد، باید اپراتورهای این پهپادها در عمق ۲۰ کیلومتری لبنان هدف قرار بگیرند.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز به نقل از یک منبع نظامی برجسته گزارش داد، پهپادهای حزب الله یک چالش پیچیده برای تل آویو به شمار می رود و هیچ راه کار معجزه آسایی برای حل آن وجود ندارد.

روزنامه اسرائیل هیوم نیز نوشت، نمی توان ناامیدی نظامیان صهیونیست را در خصوص اوضاع لبنان نادیده گرفت. قرار نبود تله راهبردی تل آویو برای حزب الله تبدیل به کمین راهبردی علیه خود رژیم شود.