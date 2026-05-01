به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از زخمی شدن دو نفر در پی انفجار پهپاد حزب‌الله در خودرویی در مسکاف عام خبر داد.

ارتش اسرائیل با اشاره به این حادثه ضمن صدور بیانیه‌ای اذعان کرد که یک پهپاد متعلق به حزب‌الله یک خودروی اسرائیلی را در مرز لبنان هدف قرار داده است.

حزب الله نیز ساعتی پیش انجام این حمله را تایید و اعلام کرد که با یک کوادکوپتر انتحاری هدایت شونده، خودروی هامر ارتش صهیونیستی را در شهرک الطیبه واقع در جنوب لبنان با موفقیت هدف قرار داده است.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از بروز یک حمله هوایی رژیم صهیونیستی در شهرک الغندوریه خبر داد.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی قرار داده است. بر اساس این گزارش، توپخانه ارتش صهیونیستی شهرک‌های کفر تبنیت و یحمر الشقیت در جنوب لبنان را گلوله ‌باران کرده است.

همچنین خبرنگار الجزیره از انجام دو حمله هوایی به شهرک‌های دیر قانون رأس ‌العین و حبوش در همان منطقه خبر داد.