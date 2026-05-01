به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی شامگاه جمعه در نشست خبری با اصحاب رسانه در یاسوج اظهار کرد: مدیریت شهرستان بویراحمد همزمان با انجام مأموریت‌های امنیتی و پشتیبانی، برنامه‌های عمرانی و خدماتی را با جدیت دنبال کرد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پل سوم بشار افزود: این پروژه که بیش از یک دهه در دستور کار قرار داشت، با یک عملیات فشرده و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در مدت ۷۰ ساعت آماده و زیر بار ترافیک رفت.

فرماندار بویراحمد تأکید کرد: راه‌اندازی این پل نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شهر یاسوج دارد و تکمیل پروژه‌های مکمل آن نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی از پیشرفت قابل توجه پروژه بزرگراه و پل‌های ورودی شهر خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها از ۲۰ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود بخشی از مسیر تا یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

بهشتی روی در ادامه به حوزه اقتصادی اشاره کرد و افزود: در دهه فجر سال گذشته، ۱۰ پروژه اقتصادی با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۳.۵ همت کلنگ‌زنی شد که زمینه اشتغال مستقیم بیش از سه هزار نفر را فراهم می‌کند.

وی همچنین از آمادگی کامل شهرستان در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بازرسی‌های مستمر و نظارت میدانی به‌صورت روزانه در حال انجام است.

فرماندار بویراحمد در پایان با اشاره به آمادگی فرمانداری برای برگزاری انتخابات شوراها تصریح کرد: تمامی زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و به محض ابلاغ رسمی، انتخابات با رعایت کامل قانون و شفافیت برگزار خواهد شد.