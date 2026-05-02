خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دره باستانی «شیرز» در ۴۵ کیلومتری شمال شرق کوهدشت و بر سر راه رودخانه «سیمره» واقع شده است.

این دره حیرت‌انگیز با جاذبه‌های گردشگری بکر و شگفت‌انگیز و سرچشمه‌ها و آبشارها و درختان وحشی پر میوه‌اش آماده است تا به یکی از گردشگاه‌های زیبای غرب کشور تبدیل شود.

اینجا عظمت طبیعت را می‌توان با تمام وجود احساس کرد

این جاذبه طبیعی در بخش «زردلان» و در منطقه‌ای به نام «اولادقباد» قرار دارد و دارای طبیعتی زیبا و چشمه‌های جاری با آب فراوان، صخره‌های تندوتیز و میوه‌های وحشی فراوان است.

آب این چشمه‌ها به رودخانه «سیمره» که شاخه اصلی کرخه است می‌ریزد، زیبایی و بکربودن منطقه «شیرز» برای هر بازدیدکننده‌ای ابتدا عظمت و شوکت و ابهت این کوه‌های سر به فلک کشیده را مجسم می‌کند سپس آهنگ خوش ترنم شرشر آب خستگی را از تن بیرون می‌کند.

اینجا جایی است که عظمت طبیعت را می‌توان با تمام وجود احساس کرد و به آرامشی عجیب رسید.

طول این تنگه چند کیلومتر است و رود کوچکی از میان آن عبور می‌کند، رودی با سراب‌ها و چشمه‌های زلال که در مسیر خود آبشارهای زیبایی را به وجود آورده، می‌رود تا در دهانه ورودی «شیرز» به رودخانه خروشان «سیمره» ملحق شود.

حیرت‌انگیزترین صحنه‌های طبیعت را در دره باستانی «شیرز» ببینید

این تنگه که پر است از درخت‌های کوهی میوه از جمله انگور، انجیر و گلابی در میان دو کوه شگفت‌انگیز قرار گرفته است، بر سینه و کمرکش این دو کوه غارهایی زیبا جاگرفته که گویای سکونت بشر غارنشین در این منطقه است.

این منطقه بکر که همواره حس شگفتی بازدیدکنندگان را برانگیخته، محل بازدید و تفریح تابستان و بهار مردم لرستان و گردشگران است و طبیعت‌گردان زیادی روزهای تعطیل می‌روند تا خستگی‌های روزمره شأن را کنار آبشارها و سایه وسیع چتر درختانش جا بگذارند.

زیبایی موجود در تنگه «شیرز» بیش از آن است که در این جملات بتوان آن را توصیف کرد؛ باید به این تنگه زیبا با دره‌های ناشناخته آن رفت و حیرت‌انگیزترین صحنه‌هایی که طبیعت توانسته است در اینجا تصویرگری کند را دید.

زیبایی‌های این تنگه باستانی و زیبا متأسفانه باوجود شهرت در سطح استان کمتر در سطح ملی و بین‌المللی مجال معرفی یافته است که در این راستا همت متولیان امر راهگشا خواهد بود.

دره «شیرز» یک بهشت است برای خودش

یک گردشگر دره «شیرز» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اینجا آب‌وهوای خنکی دارد، آب به این زلالی دارد، اینجا واقعاً قشنگ است.

وی عنوان کرد: به نظرم دره «شیرز» یک بهشت است برای خودش.

این گردشگر در ادامه سخنان خود، گفت: آدم وقتی به این دره زیبا می‌آید، اصلاً دوست ندارد که برگردد.

واقعاً اینجا جای قشنگ و بکری است

گردشگر دیگر دره «شیرز» کوهدشت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دره «شیرز» هوای بسیار مطبوع دارد.

وی عنوان کرد: دره «شیرز» کوهدشت واقعاً طبیعت بسیار بکر و زیبایی دارد.

این گردشگر با تأکید بر اینکه من واقعاً دره «شیرز» را با صخره‌های زیبا، منظره بکر و آب خروشان دیدم، گفت: واقعاً اینجا جای قشنگ و بکری است.

قدرت و عظمت خداوند را در این دره شگفت‌انگیز می‌توان دید

گردشگر دیگر دره «شیرز» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از همان ابتدای ورود به منطقه و دره، اینجا واقعاً به دلم نشست، به نظرم اینجا خیلی زیباست، صدای آب را می‌شنوی، لذت‌بخش است.

وی افزود: اصلاً همین که وارد این دره می‌شوی، حیران می‌شوی، قدرت و عظمت خداوند را در این دره شگفت‌انگیز می‌توان دید.

دره «شیرز» و ویژگی‌های منحصر به فردش

حجت‌الله عباسیان معاون اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دره «شیرز» کوهدشت ویژگی‌های بسیار منحصربه‌فردی دارد.

وی عنوان کرد: ویژگی‌های منحصربه‌فردی که این دره دارد، باعث شده که به‌عنوان یکی از زیباترین جاذبه‌های ژئو توریستی کشور آن را بشناسند.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان، افزود: همین امر هم موجب شده که هر ساله گردشگران زیادی هم به این منطقه و دره شگفت‌انگیز سفر کنند.

عباسیان با تأکید بر اینکه در دره «شیرز» ستون‌های سنگی وجود دارد که باعث شده توجه گردشگران و بازدیدکنندگان را به خودش جلب کند، گفت: از جمله این ستون‌ها می‌توانیم به یک ستون در ورودی سمت غربی دره اشاره کرد که تحت عنوان «منار سنگی» با حدود ۸۰ متر ارتفاع و ۱۰ متر عرض اشاره کرد.

بازدید سالانه ۳۰۰ هزار گردشگر از ژئوپارک و دره «شیرز»

نادر نوریان رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کوهدشت نیز دراین‌رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ژئوپارک «شیرز» سال‌هاست که از مرز جغرافیایی استان لرستان فراتر رفته است.

وی گفت: امروز دره و ژئوپارک «شیرز» به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کوهدشت، ادامه داد: سالانه نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از این ژئوپارک دیدن می‌کنند.