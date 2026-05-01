به گزارش خبرنگار مهر، صادق آهنگران شامگاه شنبه در جمع اصحاب رسانه در قرارگاه شهید علی محمد نایینی رشت ضمن تقدیر و تشکر از رسانه‌ها اظهار کرد: رسانه‌ها در تمام ایام به‌خصوص در طول جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان گل کاشتند و نمایان‌گر شور، شعور، بصیرت، شجاعت و اتحاد ملت شدند و با روایتگری فتنه‌ها را خنثی نمودند.

وی گفت: در طول هشت سال دفاع مقدس، یکی از بهترین مراسمات حضور در میدان شهدای ذهاب بود که در آن زمان جمعیت باشکوهی استقرار داشتند که این خاطرات را مکرر در رسانه‌ها ذکر کردم.

این مداح اهل بیت (ع) تصریح کرد: امشب با حضور در میدان شهرداری این خاطره دوباره زنده شد و گیلانیان مانند همان دوران پای‌کار نظام هستند بلکه این حضور پرشورتر، با بصیرت و غیرت دینی، تعصب مذهبی، اتحاد اقشار مختلف همراه بود.

آهنگران افزود: عنایات رهبر شهید سبب‌ساز شد تا این اتحاد بر جامعه حاکم شود، دشمن خوار و ذلیل‌تر از همیشه و مردم مقاوم و شجاع در صحنه هستند و از دشمن ترسی ندارند.

وی گفت: نمونه این شجاعت زمانی بود که ترامپ ملعون اعلام کرد زیرساخت‌ها را هدف قرار خواهد داد و مردم با اراده قوی دست به دست هم آماده شهادت در میدان عمل ایستادگی نمودند.

این مداح اهل بیت (ع) اضافه کرد: حضور پرشور ملت در کف خیابان‌ها در طول هشت سال دفاع مقدس بی‌نظیر است و این حضور به برکت وجود مبارک امام زمان (عج) و رهبر شهید انقلاب رقم خورده است و این حضور زمینه‌ساز ظهور خواهد شد.

آهنگران ضمن اشاره به خاطره‌ای از رهبر شهید انقلاب بیان کرد: بنده با حضور خدمت ایشان ذکری برای توسل خواستم و ایشان به ذکر "لا حول و لا قوه الا بالله" اشاره فرمودند لذا امیدوارم هرکس با خواندن این متن ثواب این ذکر را به روح‌ مطهر ایشان هدیه کنند.

وی افزود: شعر "کربلا منتظر ماست" از شاعر گیلانی جناب آقای آقاجانی است که ماندگار شدن این نوحه ناشی از اخلاص این هنرمند بزرگ است.

این مداح اهل بیت (ع) در پاسان خطاب به مردم گیلان خاطرنشان کرد: انشالله تا زمانی که خواسته و مشیت رهبر انقلاب حفظ و حضور در خیابان‌ها است در میدان بمانید و سنگر را حفظ کنید و گوش به فرمان رهبر باشید و با اراده محکم مطالبه‌گری کنید.