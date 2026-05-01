۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۵۸

برنامه‌ریزی پنتاگون برای خروج ۵ هزار سرباز آمریکایی از آلمان

مقامات آمریکایی از تصمیمات جدید دولت ترامپ در قبال خروج نظامیان این کشور از آلمان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال برنامه‌ریزی برای خارج کردن ۵ هزار نظامی آمریکایی از خاک آلمان است.

مقامات اعلام کردند که این اقدام به دلیل نارضایتی ترامپ از سطح حمایت ناتو در تجاوز علیه ایران صورت می‌گیرد.

تلویزیون آلمان: خروج نظامیان آمریکایی اختلافات برلین و واشنگتن را شدت می بخشد

تلویزیون آلمان در واکنش به برنامه پنتاگون برای خروج نظامیان آمریکایی از این کشور گفت: تصمیم آمریکا برای خروج نظامیانش از خاک آلمان، شکاف و اختلافات میان واشنگتن و برلین را عمیق‌تر می‌کند.

در همین راستا، شبکه سی‌ان‌ان آمریکا به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: فرآیند خروج ۵ هزار نظامی آمریکایی از آلمان ظرف ۶ تا ۱۲ ماه آینده انجام خواهد شد.

