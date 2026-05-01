به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه «سیبیاس نیوز» اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال برنامهریزی برای خارج کردن ۵ هزار نظامی آمریکایی از خاک آلمان است.
مقامات اعلام کردند که این اقدام به دلیل نارضایتی ترامپ از سطح حمایت ناتو در تجاوز علیه ایران صورت میگیرد.
تلویزیون آلمان: خروج نظامیان آمریکایی اختلافات برلین و واشنگتن را شدت می بخشد
تلویزیون آلمان در واکنش به برنامه پنتاگون برای خروج نظامیان آمریکایی از این کشور گفت: تصمیم آمریکا برای خروج نظامیانش از خاک آلمان، شکاف و اختلافات میان واشنگتن و برلین را عمیقتر میکند.
در همین راستا، شبکه سیانان آمریکا به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: فرآیند خروج ۵ هزار نظامی آمریکایی از آلمان ظرف ۶ تا ۱۲ ماه آینده انجام خواهد شد.
