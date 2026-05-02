۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

ناتو جزئیات کاهش نیروهای آمریکایی در آلمان را بررسی می‌کند

سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد که این ائتلاف نظامی جزئیات کاهش نیروهای آمریکایی در آلمان را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، آلیسون هارت، سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: این ائتلاف برای روشن شدن جزئیات تصمیم آمریکا درباره خروج نیروهای نظامی از آلمان، در حال ادامه تماس ها با واشنگتن است.

سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در این خصوص ادامه داد: ما همچنان به توانایی خود برای تأمین بازدارندگی و دفاع اطمینان داریم.

ان تی وی شبکه تلویزیونی آلمان پیشتر گزارش داد: پنتاگون ضرب الاجل ۶ تا ۱۲ ماهه برای پایان روند خارج کردن نظامیان آمریکایی از آلمان تعیین کرده است.

تصمیم واشنگتن مبنی بر خارج کردن نظامیان خود از آلمان باعث تشدید اختلافات میان آمریکا و این کشور می شود.

پیشتر شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال برنامه‌ ریزی برای خارج کردن ۵ هزار نظامی آمریکایی از خاک آلمان است.

مقامات اعلام کردند که این اقدام به دلیل نارضایتی ترامپ از سطح حمایت ناتو در تجاوز علیه ایران صورت می‌ گیرد.

