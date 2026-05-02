برلین:خروج نظامیان آمریکا از آلمان باید باعث تقویت توان دفاعی اروپاشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان امروز شنبه و پس از آخرین حمله واشنگتن به روابط فراآتلانتیک، در سخنانی اعلام کرد که که خروج برنامه‌ ریزی‌ شده ۵ هزار نیروی آمریکایی از کشورش قابل پیش‌ بینی بود، اما این خروج باید اروپایی‌ ها را به تقویت دفاع از خود ترغیب کند.

وزیر دفاع آلمان در این خصوص گفت که این خروج بر حضور فعلی تقریبا ۴۰ هزار نظامی آمریکایی مستقر در آلمان تأثیر خواهد گذاشت.

بوریس پیستوریوس، سپس اضافه کرد: ما اروپایی‌ ها باید مسئولیت بیشتری برای امنیت خود برعهده بگیریم. آلمان با گسترش نیروهای مسلح خود، تسریع تدارکات نظامی و ساخت و تجهیز زیرساخت‌ ها، در مسیر درستی قرار دارد.

طبق اعلام مرکز داده‌ های نیروی انسانی بخش دفاعی آمریکا، ۳۶ هزار و ۴۳۶ نیروی نظامی آمریکایی تا دسامبر سال گذشته در آلمان مستقر بودند.

آلیسون هارت، سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیشتر در بیانیه ای اعلام کرد: این ائتلاف برای روشن شدن جزئیات تصمیم آمریکا درباره خروج نیروهای نظامی از آلمان، در حال ادامه تماس ها با واشنگتن است. ما همچنان به توانایی خود برای تأمین بازدارندگی و دفاع اطمینان داریم.

ان تی وی شبکه تلویزیونی آلمان گزارش داده بود: پنتاگون ضرب الاجل ۶ تا ۱۲ ماهه برای پایان روند خارج کردن نظامیان آمریکایی از آلمان تعیین کرده است.