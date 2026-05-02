به گزارش خبرگزاری مهر، ان تی وی شبکه تلویزیونی آلمان گزارش داد، پنتاگون ضرب الاجل شش تا ۱۲ ماهه برای پایان روند خارج کردن نظامیان آمریکایی از آلمان تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش، تصمیم واشنگتن مبنی بر خارج کردن نظامیان خود از آلمان باعث تشدید اختلافات میان آمریکا و این کشور می شود.

پیشتر شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال برنامه‌ریزی برای خارج کردن ۵ هزار نظامی آمریکایی از خاک آلمان است.

مقامات اعلام کردند که این اقدام به دلیل نارضایتی ترامپ از سطح حمایت ناتو در تجاوز علیه ایران صورت می‌گیرد.