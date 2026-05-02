۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۱۵

پس‌لرزه‌های تجاوز به ایران؛ اختلافات میان آمریکا و آلمان بالا می‌گیرد

تلویزیون آلمان تصمیم جدید آمریکا مبنی بر خارج کردن هزاران نظامی از این کشور را عامل تشدید اختلافات دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ان تی وی شبکه تلویزیونی آلمان گزارش داد، پنتاگون ضرب الاجل شش تا ۱۲ ماهه برای پایان روند خارج کردن نظامیان آمریکایی از آلمان تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش، تصمیم واشنگتن مبنی بر خارج کردن نظامیان خود از آلمان باعث تشدید اختلافات میان آمریکا و این کشور می شود.

پیشتر شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال برنامه‌ریزی برای خارج کردن ۵ هزار نظامی آمریکایی از خاک آلمان است.

مقامات اعلام کردند که این اقدام به دلیل نارضایتی ترامپ از سطح حمایت ناتو در تجاوز علیه ایران صورت می‌گیرد.

    • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      اختلافی بین آمریکا و آلمان نیست و نخواهد بود همش بازی سیاسی برای مشغول کردن افکار عمومی چیز خاصی نیست برای اهداف نظامی نیروهای آمریکا منتقل میشن براش یه بهانه یه بازی درست کردن رسانه ها و افکار عمومی گول بخورن کشکه
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      اتحادیه اروپا مثل عروسک خیمه شب بازی در خدمت صهیونیسم جهانی است . عمده موشکهایی که بر سر هم میهنان ما فرود آمد ساخت شرکتهای خودروسازی آلمانی و انگلیس است . شما از کدام اختلاف حرف میزنید ؟؟

