۴۲ بانک نشای‌ برنج در جویبار فعال است

عبدالله رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت ۴۲ بانک نشا در این منطقه بهمنظور افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید برنج در آستانه فصل کشت خبر داد.
رحیمی با اشاره به نقش مهم این شهرستان در تولید برنج کشور، گفت: جویبار با دارا بودن بیش از ۱۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری یکی از قطبهای اصلی تولید برنج در استان مازندران است. امسال ۴۲ بانک نشا در این شهرستان به فعالیت خود ادامه میدهند تا با بهرهگیری از روشهای علمی و فناوریهای نوین، شرایط کشت برنج بهبود یابد.
وی افزود: استفاده از بانکهای نشا موجب صرفهجویی در مصرف بذر، کاهش نیاز به نیروی انسانی، و کاهش مصرف آب میشود. این روش همچنین زمینهساز تولید در سطح وسیعتر و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای کشاورزان است.
رحیمی با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای دقیق مصوبات فنی و ضوابط هزینهای در این بانکها، تأکید کرد: نظارت مستمر بر فعالیتهای بانکهای نشا و استفاده از دستگاههای نشاکار در کنار آن، باعث کاهش زمان کاشت و افزایش بهرهوری خواهد شد. این اقدامات کمک میکند تا کشاورزان با کمترین هزینه، برنج باکیفیتتری تولید کنند.
مدیر جهاد کشاورزی جویبار در ادامه افزود: نظارت و ساماندهی دقیق فعالیت بانکهای نشا یکی از اولویتهای جهاد کشاورزی جویبار در سال جاری است تا روند تولید برنج بهصورت اصولی و با بهرهوری بالا پیش برود.
