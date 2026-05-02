انسجام ملی بزرگترین سرمایه ایران در برابر چشمان طمع دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه آدینه در همایش روز روانشناس و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در سالن آفتاب گرمسار ضمن اشاره به خدمات این قشر به جامعه ابراز کرد: مشاوران با صبوری، اعتمادسازی و کمک به حل مشکلات روحی و اجتماعی مردم، نقش مهمی در آرامش جامعه دارند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به حضور و خدمات این قشر احساس می‌شود.

وی جوانان را سرمایه اصلی آینده کشور دانست و گفت: ایران عزیز برای رسیدن به آینده‌ای بهتر نیازمند حضور دختران و پسرانی است که با اندیشه‌های نو، تجربه‌اندوزی و روحیه مسوولیت‌پذیری برای پیشرفت کشور تلاش کنند.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با اشاره به اهمیت وحدت ملی در دفاع از ایران و خلیج فارس، گفت: برای همه ملت ایران ثابت شده دشمنان و زورگویان جهان چشم طمع به این سرزمین دارند، اما مردم ایران نشان دادند برای حفظ عزت و استقلال کشور ایستاده‌اند و اجازه سوءاستفاده بیگانگان از خلیج همیشگی فارس را نخواهند داد.

عربی اظهار کرد: اتحاد و همدلی ملت ایران در مقاطع حساس، غرورآفرین و کم‌نظیر است و همین انسجام، بزرگ‌ترین سرمایه کشور در برابر دشمنان به شمار می‌رود.