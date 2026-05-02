به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در پیامی، روز معلم را تبریک گفت و از مجاهدت‌های مربیانِ میدان‌دار آموزش در هلال‌احمر قدردانی کرد.

متن پیام تبریک پیرحسین کولیوند به شرح زیر است:



«به نام خداوندِ مهربانی و اقتدار



در هنگامه‌ای که طوفانِ حوادث بر پهنه‌ی این سرزمین وزیدن گرفت و اضطراب در کوچه‌پس‌کوچه‌های میهن سایه افکند، آنان که چراغِ «آگاهی» را برافروختند و راهِ «نجات» را روشن نگاه داشتند، شما بودید؛ مربیانِ سرافراز جمعیت هلال‌احمر که با ایمان، دانایی را به میدان آوردید و از آموزش، سنگری برای صیانت از جان انسان‌ها ساختید.



روز معلم، فرصتی است برای تکریم رسالتی که در هلال‌احمر، تنها انتقال دانش نیست؛ بلکه آفرینشِ توانمندی، امید و ایستادگی است. شما، لشکری سترگ و ۱۵ هزار نفره از مربیانِ متعهد، در روزگارِ التهاب و در میانه‌ی شعله‌های حادثه، شهرها را به کلاس‌های زنده‌ی آموزش بدل ساختید و در این ایام سخت و پر التهاب بیش از ۳ میلیون نفر از هم‌میهنان عزیز را به سلاح دانایی، مهارت و آمادگی مجهز کردید؛ تا در برابرِ حوادث، استوار، آگاه و تاب‌آور بایستند.



بی‌تردید، سال‌ها مجاهدت خاموش شما، ستون‌های استوار این نهاد انسان‌دوستانه را بنا نهاده است. هر امدادگرِ آماده، هر نجاتگرِ استوار و هر دستی که در لحظه‌ی خطر به یاری انسانی شتافته، ثمره‌ی تربیتِ عمیق و متعهدانه‌ی شماست. شما نه‌تنها آموزش دادید، بلکه روح ایثار، انضباط و مسئولیت‌پذیری را در کالبد این جمعیت دمیدید و فرهنگِ خدمت بی‌منت را به میراثی ماندگار بدل ساختید.



اینجانب، به عنوان خادم این خانواده‌ی بزرگ، با نهایت احترام و امتنان، در برابر عظمت تلاش‌های شما سر تعظیم فرود می‌آورم. شما ثابت کردید که معلمی در هلال‌احمر، یک شغل نیست؛ بلکه رسالتی سترگ و جهادی مستمر در مسیر نجات انسان‌هاست.



روزتان مبارک ای معلمانِ ایثار و آگاهی؛

ای معمارانِ امنیتِ انسانی و پیشگامانِ فرهنگِ نجات.

دعای خیر ملتی قدرشناس، بدرقه‌ی راهتان باد و گام‌هایتان در مسیر خدمت، استوار و ماندگار»