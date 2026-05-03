ابهام در ۳ وزن کشتی فرنگی/ جدال شاگردان رنگرز برای دوبنده جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات قهرمانی آسیا و برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و اعزام کشتی‌گیران به چندین تورنمنت بین‌المللی، تا حدودی ترکیب کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی مشخص شد. این مسابقات قرار است در آبان ماه امسال برگزار شود و در برخی اوزان تکلیف تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقات مشخص شده است. البته امسال بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی در فاصله اندکی از یکدیگر برگزار خواهند شد. برای اولین بار قرار است ابتدا بازی‌های آسیایی ناگویا در مهرماه برگزار شود و پس از آن در فاصله کمتر از یک ماه مسابقات جهانی برگزار شود.

بحرین امسال میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۶ را برعهده گرفته بود، اما بعد از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران و اتفاقاتی که در منطقه رخ داد، با اعلام رئیس اتحادیه جهانی کشتی میزبانی مسابقات جهانی از بحرین گرفته شده و قرار است کشور دیگری میزبانی این مسابقات را برعهده بگیرند.

در حال حاضر پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم حضورشان در ترکیب تیم جهانی قطعی شده است.

اما هنوز تکلیف تیم ملی کشتی فرنگی در سه وزن در مسابقات جهانی مشخص نشده و احتمالا مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در این سه وزن برگزار خواهد شد. در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدمهدی کشتکار نفر سوم سال ۲۰۲۵ جهان و عرفان جرکنی باید برای دوبنده تیم ملی با یکدیگر رقابت کنند. جرکنی در مسابقات قهرمانی آسیا در مرحله فینال مغلوب حریف قرقیزستانی خود شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۲ کیلوگرم دانیال سهرابی دارنده مدال برنز مسابقات جهانی سال ۲۰۲۵ باید به مصاف محمدجواد رضایی نفر برتر چرخه این وزن در سال ۲۰۲۶ و همچنین دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا برود. رضایی در مسابقات آسیایی تا مرحله فینال عملکرد خوبی داشت اما در این مرحله مقابل حریف قزاقستانی خود ضربه فنی شد و به مدال نقره رسید.

سومین وزنی که تکلیف آن برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ مشخص نیست، وزن ۱۳۰ کیلوگرم است. پیش از این قرار بود فردین هدایتی به مسابقات آلبانی اعزام شود اما با تصمیم کادر فنی این کشتی‌گیر به مسابقات رنکینگ آلبانی اعزام نشد ولی امین میرزازاده به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شد و به مدال طلا رسید.

حالا قرار است مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بین امین میرزازاده قهرمان جهان در سال ۲۰۲۵ و فردین هدایتی قهرمان امیدهای جهان برگزار شود تا از بین این دو نفر، یک کشتی‌گیر به دوبنده تیم ملی برسد. به نظر می‌رسد مسابقات نهایی انتخابی این سه وزن در خردادماه در قالب مسابقات انتخابی داخلی یا اعزام به تورنمنت بین‌المللی برگزار شود. با توجه به شرایط فعلی در کشور و پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به ایران، شاید برگزاری مسابقه انتخابی در دستور کار کادر فنی باشد. به هر حال باید دید در نهایت آنها برای این سه وزن باقی مانده چه تصمیمی می‌گیرند.