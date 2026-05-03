اسامی کشتی گیران دعوت شده به تیم ملی فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی روزهای ۱۶ لغایت ۲۴ اردیبهشت ماه در استان مازندران برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) فردین هدایتی (مازندران)

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: حسن حسین زاده – فرشاد علیزاده – مهدی علی یاری – بابک ولی محمدی

ماساژور: جمال حق پناه

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

مربی یوگا: مالک نامی

آنالیزور: ادیب مهمدی

روانشناس: حسین سلطانی

سرپرست: امید شایگان