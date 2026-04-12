فدراسیون کشتی یک روز تعطیل نبود/اهتزاز پرچم ایران پاسخ به بدخواهان بود

عبدالمهدی نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره همراهی جامعه ورزش با رزمندگان اسلام در پی حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران گفت: جامعه ورزش هم‌پای سایر مردم، در کنار رزمندگان حضور داشت و هر شب با حضور در میادین شهر نشان دادند که لحظه‌ای از دفاع از خاک و وطن خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

وی افزود: بسیاری از قهرمانان، رؤسای هیئت‌های ورزشی و داوران در پویش «جانفدا» شرکت کردند و نشان دادند همیشه پشت کشورشان هستند. حضور جامعه ورزش، به‌ویژه پهلوانان و قهرمانانی که الگوی مردم‌اند، قوت قلب بزرگی بوده است.

نایب‌رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: کشتی‌گیران نماد مرام و پهلوانی هستند و در این چهل شب گذشته در میادین حاضر بودند. حضور مردم پای این نظام و خاک کشور، دشمن را ناامید کرد. در این شرایط، دیپلمات‌های ما نیز وظیفه‌ای بسیار سخت‌تر دارند و باید از حقوق مردم دفاع کنند و با تجربه‌ای که دارند، قطعا موفق خواهند بود.

نصیرزاده با اشاره به فعالیت‌های فدراسیون کشتی تاکید کرد: فدراسیون در شرایط جنگ تحمیلی تعطیل نبود. با وجود سختی‌ها، تعطیلی سفارتخانه‌ها و فضای ناشی از جنگ که موجی از ترس ایجاد شده بود اما فدراسیون پای کار ماند و هر دو تیم کشتی آزاد و فرنگی را به مسابقات اعزام کرد که خوشبختانه تیم فرنگی قهرمان شد.

وی ادامه داد: در شرایطی که برخی به دنبال انزوای ایران بودند، ورزش نشان داد کشورمان مقاوم و استوار است. با وجود نگرانی خانواده‌ها، قطعی اینترنت و مشکلات اعزام، همه پای کار آمدند. وزارت امور خارجه نیز همکاری خوبی داشت که از آن‌ها تشکر می‌کنیم.

نایب‌رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به عملکرد شاگردان رنگرز گفت: ما انتظار سه مدال طلا داشتیم، اما گاهی روز کشتی‌گیر نیست. فرخی از قهرمانان خوب ماست که سال گذشته عملکرد درخشانی داشت اما این‌بار به مدال نقره رسید. با این حال ملی‌پوشان عملکرد قابل قبولی داشتند و امیدواریم در کشتی آزاد نیز این روند ادامه یابد.

وی تاکید کرد: قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی متعلق به همه مردم ایران است. امیدواریم این موفقیت دل مردم و رزمندگان نجیب که قهرمان واقعی آنها هستند را شاد کرده باشد. اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران، پاسخ محکمی به بدخواهان و وطن‌فروشان بود.

نصیرزاده درباره بازسازی کمپ تیم‌های ملی نیز گفت: متأسفانه در این جنگ تحمیلی، اماکن ورزشی از جمله کمپ تیم‌های ملی آسیب دید. درها و پنجره‌ها شکسته و دیوارها ترک برداشته است. با این حال از روز نخست پیگیر بازسازی هستیم و به‌زودی روند آن آغاز خواهد شد.



وی درباره اعزام تیم‌های پایه اظهار کرد: شرایط اعزام تیم‌های نوجوانان و جوانان را بررسی کرده‌ایم. مسابقات بین‌المللی ترکیه پیش‌روی تیم ملی کشتی آزاد جوانان است و در حال هماهنگی هستیم. اراده فدراسیون بر اعزام تیم‌هاست مگر اینکه شرایطی خارج از کنترل رخ دهد.