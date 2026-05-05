به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان جنگ تحمیلی رمضان و در پی حملات آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، آسیبهای جدی به کمپ تیم های ملی و فدراسیون کشتی وارد شد. در اثر این آسیب ها رستوران، خانههای کشتی شهید مصطفی صدرزاده و شهید ابراهیم هادی، ساختمان اداری و سایر اماکن فدراسیون در بخشهایی همچون دیوارها، شیشهها، سازه سقف، روشناییهای سالنهای محل تمرین و اتاقها، تشک کشتی، لوازم اتاقها و ... دچار خسارت سنگین شد.
پس از تخریب در پی تجاوزات دشمن، رستوران کمپ تیمهای ملی کشتی بهطور کامل بازسازی شد. فدراسیون کشتی در مدت یک ماه، رستوران کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی را بازسازی کرد. این رستوران که شامل آشپزخانه، سالن غذاخوری و روفگاردن است، در جریان درگیریهای اخیر دچار آسیبهای گستردهای شده بود.
با توجه به ضرورت برگزاری اردوهای تیمهای ملی در این کمپ، فدراسیون کشتی طی یک ماه اقدام به بازسازی کامل این مجموعه کرد.
