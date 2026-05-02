محمدرضا صفی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اقتصادی استان قزوین، فضای حاکم بر این حوزه را باثبات و آرام توصیف کرد و گفت: در حال حاضر کمبودی در حوزه اقتصادی استان احساس نمی‌شود و الحمدلله همه چیز در دسترس است.

وی با اشاره به برآورد خسارت‌های وارده به واحدهای صنعتی تصریح کرد: ما برآورد اولیه‌ای از میزان خسارت‌ها داریم و کار را به کانون کارشناسان رسمی سپرده‌ایم. این کارشناسان در حال بررسی دقیق واحدهای صنعتی آسیب‌دیده هستند تا میزان خسارت را به صورت دقیق به ما اعلام کنند. در این فرآیند، به‌لحاظ تکنولوژی و فنی نیز به این واحدها کمک خواهد شد.

صفی‌خانی در ادامه به وضعیت کارگران این واحدها اشاره کرد و افزود: تکلیف کارگران یکی از دغدغه‌های اصلی ماست اما خسارت‌دیدگان نیز به دنبال این هستند که فعالیت خود را از سر بگیرند و تعداد قابل توجهی از کارگران را مجدداً مشغول به کار خواهند کرد.

وی افزود: هرچند ممکن است این امر شامل حال تمامی کارگران نشود اما روحیه کارآفرینان استان به گونه‌ای است که حتی آن دسته از واحدهایی که هنوز کارگران خود را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی نکرده‌اند و همچنان حقوق آن‌ها را پرداخت می‌کنند و این نشان‌دهنده روحیه بالای مقاومت و مسئولیت‌پذیری در بین آن‌هاست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در ارزیابی از وضعیت بازار استان نیز خاطرنشان کرد: خوشبختانه در بازار قزوین مشکل خاصی نداریم. همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ام، ما همواره ذخایر کالاهای اساسی را برای چند ماه آینده در استان نگهداری می‌کنیم و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

وی در عین حال درباره نوسانات قیمتی اذعان کرد: با این حال، با توجه به تلاطم‌هایی که معمولاً در سطح کشور وجود دارد، مقداری نوسان در قیمت‌ها دیده می‌شود.

صفی خانی در پایان یادآور شد: تمام تلاش ما این است که این نوسانات را در استان کنترل و مدیریت کنیم تا فشار کمتری به مردم وارد شود.