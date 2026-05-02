به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های پلیس برای مقابله با جرایم اقتصادی اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان کشور تلاش می‌کنند از مسیرهای مختلف فشار اقتصادی بر مردم وارد کنند، برخی افراد سودجو نیز با اقداماتی مانند احتکار کالا، قاچاق سازمان‌یافته و اخلال در روند توزیع کالاها عملاً به بی‌ثباتی بازار دامن می‌زنند.

وی افزود: برخورد با اینگونه تخلفات تنها یک اقدام انتظامی نیست، بلکه دفاع از حقوق عمومی و حفظ آرامش روانی و اقتصادی جامعه به شمار می‌آید و پلیس با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه مطالبات مردمی نیز بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی تأکید دارد، تصریح کرد: پلیس در تعامل با دستگاه قضایی تلاش می‌کند با سرعت و قاطعیت با افرادی که معیشت مردم را به ابزاری برای سودجویی تبدیل می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشد.

سردار حسنوند ادامه داد: برخی جریان‌های معاند تلاش دارند با ایجاد التهاب در بازار و دامن زدن به نگرانی‌های اقتصادی، فضای جامعه را متشنج کنند و در این میان، اقداماتی مانند احتکار کالاهای اساسی یا ایجاد اختلال در شبکه توزیع می‌تواند به این روند دامن بزند.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی، پلیس آگاهی و سایر واحدهای تخصصی فرماندهی انتظامی استان به صورت مستمر فعالیت انبارها، شبکه‌های توزیع، مسیرهای حمل‌ونقل کالا و سایر فعالیت‌های مرتبط با بازار را رصد می‌کنند تا از هرگونه تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تأکید کرد: همان‌گونه که نیروهای مسلح در حوزه‌های مختلف از امنیت کشور صیانت می‌کنند، مقابله با اخلالگران اقتصادی نیز بخشی از حفظ امنیت و آرامش عمومی جامعه محسوب می‌شود و پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، منافع شخصی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مرتبط با احتکار، قاچاق یا توزیع خارج از شبکه کالا، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد و از بروز اختلال در بازار جلوگیری شود.