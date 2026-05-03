۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

نوری: تجمع مردم انقلابی خراسان شمالی کماکان تداوم دارد

بجنورد- امام جمعه بجنورد گفت: تجمع مردم انقلابی مرکز استان همچنان برقرار است و راهپیمایی شبانه فقط در دوشنبه‌ها و جمعه‌ها برگزار می‌شود.

گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی حجت‌الاسلام رضا نوری اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد برگزاری تجمعات راهپیمایی شبانه مردم بجنورد فقط به صورت اجتماع در میدان شهید برگزار می‌شود.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: مردم عزیز پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، از ساعت ۲۰:۳۰ به صورت خودجوش از مساجد به سمت میدان شهید حرکت کرده و در اجتماع تبیینی و حماسی شرکت کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در پایان اضافه کرد: دوشنبه شب‌ها و جمعه شب‌ها مثل سابق، راهپیمایی خونخواهی رهبر شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.

