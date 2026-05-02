۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

توقف فعالیت شرکت هواپیمایی آمریکا به دلیل تبعات جنگ علیه ایران

یک شرکت هواپیمایی آمریکا به دلیل جنگ افروزی های این کشور علیه ایران و ایجاد اختلال در تنگه هرمز با توقف فعالیت ها و خطر ورشکستگی رو به رو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شرکت هواپیمایی اسپیریت آمریکا به دلیل عدم دریافت حمایت های دولتی، خود را برای توقف فعالیت هایش طی امروز آماده می کند.

بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی اسپیریت در کمتر از دو سال، دو بار با روند ورشکستگی مواجه شده زیرا قیمت سوخت هواپیماها به دلیل جنگ با ایران افزایش یافته است.

روزنامه پولیتیکو نیز به نقل از دان یورگنسن کمیسر انرژی اتحادیه اروپا نوشت: بحران انرژی که بر اثر درگیری در غرب آسیا ایجاد شده، ممکن است به دلیل کمبود سوخت، مانع از انجام سفرهای اروپایی‌ها در تعطیلات تابستان شود.

به گفته دان یورگنسن، شرکت‌های هواپیمایی هم اکنون در حال لغو پروازهای خود هستند و در عین حال قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهند.

