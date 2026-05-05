۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۰

قطر انرژی وضعیت اضطراری صادرات ال‌ان‌جی را تمدید کرد

شرکت «قطر انرژی» وضعیت اضطراری برای صادرات ال‌ان‌جی را تا اواسط ماه ژوئن تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از منابع خود گزارش داد که شرکت دولتی قطر انرژی، وضعیت اضطراری اعلام شده برای عرضه گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) به مشتریان خود را تا اواسط ماه ژوئن تمدید کرده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.

