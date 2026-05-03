تبعات جنگ علیه ایران؛ تعطیلی شرکت هواپیمایی آمریکایی در پی بحران سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد شرکت هواپیمایی آمریکایی «اسپیریت» در پی افزایش قیمت سوخت و ناتوانی در جذب منابع مالی جدید، فعالیت خود را از روز شنبه متوقف کرد.
پیشتر خبرگزاری بلومبرگ نیز گزارش داده بود که این شرکت در پی افزایش شدید قیمت سوخت در نتیجه درگیریها در خاورمیانه، با خطر ورشکستگی کامل روبهرو شده است.
پیشتر، آسوشیتدپرس اعلام کرده بود شرکت هواپیمایی اسپیریت آمریکا به دلیل عدم دریافت حمایت های دولتی، خود را برای توقف فعالیت هایش در روز شنبه آماده می کند.
بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی اسپیریت در کمتر از دو سال، دو بار با روند ورشکستگی مواجه شده زیرا قیمت سوخت هواپیماها به دلیل جنگ با ایران افزایش یافته است.
روزنامه پولیتیکو نیز به نقل از دان یورگنسن کمیسر انرژی اتحادیه اروپا نوشت: بحران انرژی که بر اثر درگیری در غرب آسیا ایجاد شده، ممکن است به دلیل کمبود سوخت، مانع از انجام سفرهای اروپاییها در تعطیلات تابستان شود.
به گفته دان یورگنسن، شرکتهای هواپیمایی هم اکنون در حال لغو پروازهای خود هستند و در عین حال قیمتها را نیز افزایش میدهند.
