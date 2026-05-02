  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۵

سامانه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی راه‌اندازی شد

سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات، راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی به نشانی law.tamin.ir در راستای افزایش شفافیت و تعامل با جامعه ذی نفعان و شرکای اجتماعی و دسترسی آزاد به اطلاعات قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی که حقوق و تکالیفی را برای بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان مقرر می‌دارند، راه‌اندازی شده است.

قابلیت جستجو در عنوان و متن و به‌روزرسانی قوانین، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، آراء مرتبط با تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات از دیگر امکانات سامانه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی است.

این سامانه علاوه بر درگاه، از طریق اپلیکیشن «تأمین من» نیز در دسترس مخاطبان قرار دارد.

کد مطلب 6817286
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

