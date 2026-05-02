به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی به نشانی law.tamin.ir در راستای افزایش شفافیت و تعامل با جامعه ذی نفعان و شرکای اجتماعی و دسترسی آزاد به اطلاعات قوانین، مقررات، بخشنامهها و آرای مرتبط با تأمین اجتماعی که حقوق و تکالیفی را برای بیمهشدگان، بازنشستگان، مستمریبگیران و کارفرمایان مقرر میدارند، راهاندازی شده است.
قابلیت جستجو در عنوان و متن و بهروزرسانی قوانین، آییننامهها و تصویبنامهها، بخشنامهها، آراء مرتبط با تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات از دیگر امکانات سامانه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی است.
این سامانه علاوه بر درگاه، از طریق اپلیکیشن «تأمین من» نیز در دسترس مخاطبان قرار دارد.
