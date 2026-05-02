به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» در گزارشی با عنوان «آیت‌الله رنج‌دیدگان»، نوشت: برای اهل‌سنتی که به ایران گرایش دارند، مقوله «مقاومت» همچنان جذابیت خود را حفظ کرده است.

این رسانه انگلیسی زبان نوشت: پس از کشته شدن(شهادت) آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، معترضان شیعه در کراچی پاکستان و بغداد عراق به نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا یورش بردند و درگیری‌های شدیدی با نیروهای امنیتی داشتند. اما اگرچه این‌ها خشونت‌بارترین واکنش‌های مردمی بودند، تنها واکنش‌ها محسوب نمی‌شدند. در سراسر جهان، افراد بسیاری نیز در حمایت از این آیت‌الله تجمع کردند. در هفته‌های پس از آن، اعتراض‌هایی در مکان‌هایی مانند کوالالامپور در مالزی، جاکارتا در اندونزی، دهلی‌نو در هند، کشمیر تحت کنترل هند و استانبول در ترکیه رخ داد.

فارین پالیسی نوشت: حمایت تهران از گروه‌های شیعه مانند کتائب حزب‌الله در عراق و حزب‌الله در لبنان واضح است اما حکومت ایران همچنین کوشیده است نظر جهان اسلام را نیز به خود جلب کند و خود را به‌عنوان نیرویی که به‌تنهایی با سلطه غرب مقابله می‌کند، به تصویر کشیده است. در این مسیر، تا حدی موفق بوده و توانسته است حمایت‌هایی فراتر از مرزهای فرقه‌ای به دست آورد.

این رسانه آمریکایی نوشت: هنگامی که ایران مقابل اسرائیل و آمریکا می‌ایستد، این تصویر در میان مسلمانان جهان تقویت می‌شود که باور داشته باشند به عنوان یک جامعه جهانی قادرند از خود دفاع کنند. این حامیان بین‌المللی، ایران را نماینده خود می‌دانند که جنگی طولانی را پیش برده و اکنون با وادار کردن آمریکا و اسرائیل به آتش‌بس، بر آنها پیروز شده است.