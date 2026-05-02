به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد، تهدیدات پهپادهای انتحاری حزب الله که با فیبرهای نوری کار می کنند به مثابه بزرگترین خطر علیه نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان محسوب می شود چرا که سیستم دفاعی خاصی برای مقابله با آنها وجود ندارد.

در این گزارش آمده است، نگرانی مهم تر، استفاده از این پهپادها در کرانه باختری و نوار غزه است. ممکن است فلسطینی ها از این تکنولوژی که شناسایی آن سخت است استفاده کنند. حملات پهپادهای انتحاری حزب الله باعث زخمی شدن ۳۶ نظامی صهیونیست طی ۲۴ ساعت شده است. برد آنها به ۱۵ کیلومتر می رسد و رصد آنها با سیستم های کنونی سخت است.

در این پهپادها از امواج رادیویی استفاده نمی شود و نمی توان با سیستم های جنگ الکترونیک در عملکرد آنها اختلال ایجاد کرد.