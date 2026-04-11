۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

برگزاری مراسم بزرگداشت اربعین شهادت مقام معظم رهبری در نخجوان

برگزاری مراسم بزرگداشت اربعین شهادت مقام معظم رهبری در نخجوان

مراسم اربعین شهادت رهبر معظم انقلاب در شهر نخجوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت اربعین شهادت مقام معظم رهبری و شهدای مدرسه میناب، در جمهوری خودمختار نخجوان به همت سازمان امور دیانت در مسجد حیدر نخجوان برگزار شد.

در این مراسم که میزبانی آن را سازمان امور دیانت جمهوری خودمختار نخجوان برعهده داشت، جمعی از علما و ائمه جماعت مساجد مختلف نخجوان به تلاوت قرآن پرداخته و برای همه شهدای کشورمان در جنگ رمضان به‌ویژه برای رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طلب رحمت و مغفرت کردند.

در این مراسم، علاوه بر دکتر عزیز منصوری سرکنسول ایران و کارمندان سرکنسولگری کشورمان در جمهوری نخجوان، مقامات ارشد این جمهوری از جمله جبار موسی‌یف، نخست‌وزیر نخجوان، وصال علی اکبرلی، رئیس اداره وزارت امور خارجه، علی اروج، رئیس علمای دینی، وقار بابایف، رئیس امور سازمان دیانت و 6 نفر از نمایندگان مجلس عالی نخجوان حضور داشتند.

همچنین نمایندگانی از سرکنسولگری ترکیه در نخجوان، جمعی از شهروندان نخجوانی و ایرانیان و دانشجویان ایرانی مقیم این جمهوری خودمختار از مهمانان این مراسم بودند.

جبار موسی‌یف، نخست‌وزیر جمهوری خودمختار نخجوان در جریان این مراسم اعلام کرد که آماده هماهنگی فرودگاه برای تسهیل در ارسال کمک‌های بشردوستانه به استان‌های همجوار نخجوان در ایران است

