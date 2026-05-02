اعضای بدن جوان ۳۱ ساله کاشانی به افراد نیازمند اهدا شد

محمدرضا فاضل در گفتکو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام نخستین اهدای عضو کاشان در سال جاری اظهار کرد: اعضای بدن جوان ۳۱ ساله کاشانی که دچار مرگ مغزی شده بود، با ایثار و رضایت خانوادهاش به بیماران نیازمند اهدا شد.
وی ابراز کرد: زندهیاد «سعید زیارتی آقزیارت» ۳۱ ساله که بر اثر عارضه مرگ مغزی در بیمارستان بستری شده بود، پس از تایید نهایی تیم پزشکی و با فداکاری خانوادهاش، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: در این اقدام خیرخواهانه و نوعدوستانه، قلب، کبد، کلیهها و نسوج این بیمار جانبخش به بیماران نیازمند لیست انتظار اهدا شد و به آنان فرصت دوبارهای برای زندگی بخشید.
وی با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ اهدای عضو در جامعه خاطرنشان کرد: هر فرد مرگ مغزی میتواند با اهدای اعضای اصلی خود جان ۶ تا ۸ نفر را از مرگ حتمی نجات دهد و اهدای نسوج وی نیز میتواند از معلولیت چندین نفر جلوگیری کند.
فاضل، ضمن ابراز همدردی با خانواده این جوان برومند و طلب مغفرت برای وی، از اقدام ایثارگرانه این خانواده در این شرایط سخت قدردانی کرد و آن را نشانه روح والای انسانی و ایمان آنان دانست.
به گزارش مهر، داوطلبان اهدای عضو و علاقهمندان به دریافت کارت اهدای عضو میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز اهدای عضو به نشانی ehdacenter.ir نسبت به ثبتنام و مشارکت در این امر حیاتی اقدام کنند.
