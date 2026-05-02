ایرج عرب که از تیرماه سال گذشته به عنوان سرپرست در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اقدامات انجام شده در این فدراسیون گفت: طی این مدت ضمن رسیدگی به رتق و فتق فدراسیون، اقداماتی در راستای بهبود شرایط این رشته انجام شد از جمله ایجاد انضباط مالی در فدراسیون، افزایش اعتماد عمومی به بدنسازی و پرورش اندام، تقویت تعامل با وزارت ورزش، توجه به جایگاه پیشکسوتان و فعال سازی کمیته های مختلف.

وی در این رابطه ادامه داد: البته عمده فعالیت انجام شده در رابطه با مسائل آموزشی بود که با مشکلاتی مواجه بود و به همین دلیل مجوز جدیدی از سوی وزارت ورزش بابت برگزاری آنها صادر نمی شد. در این زمینه با هماهنگی وزارت ورزش و معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، اقدامات اصلاحی در روند و سیستم دوره های آموزشی انجام شد.

سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۰ جلسه فشرده در راستای اصلاح ساختار آموزش برگزار شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این طی ۹ ماه گذشته هم اقداماتی در راستای اصلاح روند و سیستم آموزشی انجام شده بود. مجموع آن اقدامات و خروجی نشست های فشرده برگزار شده در سال جاری، منجر به بازگشت اعتماد وزارت ورزش نسبت به دوره های آموزشی شد و نتیجه نهایی اینکه ممنوعیت مجوز برای دوره های آموزشی بدنسازی و پرورش اندام برداشته شد.

عرب با تاکید بر ساختارمند شدن آموزش بدنسازی و پرورش اندام به لحاظ کمی و کیفی گفت: در این زمینه اقدام به پایه ریزی دوباره به لحاظ محتوای آموزشی به ویژه در رابطه با مربیگری درجه ۳ انجام شد. بحث دیگر در رابطه با اساتید بود و اینکه هم از اساتید بومی و هم از اساتید دانشگاهی بهره مند شویم. افزایش جنبه های علمی دوره های آموزشی هم دیگر مورد اصلاحی بود تا اینگونه خروجی کیفی بیشتری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: پیش از این دوره های آموزشی با تعداد شرکت کننده بالا برگزار می شود اما در اقدامات اصلاحی صورت گرفته، در این زمینه هم تجدیدنظر شده است. همه این اقدامات بر اساس اصلاح آئین نامه انجام می شود.