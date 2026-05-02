دستگیری اعضای باند سارقان مسلح در خاش

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرا نورا صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه در سطح شهرستان خاش، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش افزود: ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان خاش با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی و گشت زنی های هدفمند ۳ نفر از اعضای باند سارقان مسلح را شناسایی و در عملیات های غافلگیرانه دستگیر کردند که در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که متهمان دارای سابقه سرقت مسلحانه خودرو ، تلفن همراه، مغازه، آدم ربایی و زورگیری در سطح شهرستان می باشند.

وی بیان کرد: که در این رابطه یک دستگاه خودروی پژو پارس پلاک مخدوش توقیف و متهمان در مراحل مقدماتی به ۸فقره سرقت معابر و مغازه و ۶فقره سرقت خودرو و چندین مورد سرقت تلفن همراه و زورگیری اعتراف کرده اند.

نورا گفت: تحقیقات تکمیلی پلیس در خصوص اعضای دیگر مرتبط با این باند سارقین مسلح و کشف سلاح های به کار رفته در این سرقت ها و کشف احتمالی دیگر پرونده های سرقت در دستور کار مأموران انتظامی می باشد.