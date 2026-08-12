به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب شهادت حضرت علیبنموسیالرضا(ع)، مجلس عزای آن امام همام به میزبانی خادمیاران رضوی استان سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار میشود.
مجلس عزای حضرت رضا(ع) روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه، از ساعت ۱۹:۳۰ در حسینیه عاشقان ثارالله(ع) واقع در بلوار شهید مطهری زاهدان برگزار میشود.
خادمیاران رضوی استان سیستان و بلوچستان از عموم مردم مؤمن و دوستداران اهلبیت(ع) برای حضور در این مراسم معنوی و سوگواری دعوت کردهاند.
این آیین فرصتی برای تجدید عهد با سیره و معارف امام رضا(ع) و عرض ارادت به ساحت مقدس آن حضرت در شب شهادت ایشان خواهد بود.
نظر شما