به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار روز شنبه با حضور پیمان فیضی رئیس مرکز بازرسی و نظارت شرکت مخابرات ایران، الهام صفوی مدیر فناوری اطلاعات استانداری و تقی کرمی معاون استاندار آذربایجان شرقی انجام گرفت.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد مطلوب مخابرات منطقه آذربایجان شرقی در پایداری شبکه و ارائه پشتیبانی بموقع به مشتریان و دستگاه‌های اجرایی، گفت: استمرار خدمات دولت در زمان جنگ تحمیلی، نتیجه برقراری و تامین پایداری شبکه مخابرات بود و علت حضور ما در این شرکت، تقدیر از عملکرد مطلوب، تلاش ایثارگرانه و جهادگونه همکاران مخابرات است.

کرمی در این دیدار با اهدای لوح سپاس از تلاش‌ها و زحمات مدیر مخابرات منطقه، معاون شبکه، مدیرعملیات شبکه، رئیس اداره نگهداری دیتا و رئیس مرکز مخابرات طالقانی تقدیر کرد.

پیمان فیضی، رئیس مرکز بازرسی و نظارت شرکت مخابرات ایران نیز بر حفظ و حراست از تجهیزات مخابراتی با توجه به افزایش قیمت و تامین آنها درشریط تحریمی تاکید کرد و گفت: صورتحساب افرادی که در جنگ رمضان خسارت دیده و کارکردی نداشته باشند جزو بدهی آنان محاسبه نخواهد شد.

الهام صفوی، مدیر فناوری اطلاعات استانداری آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه مخابرات در زمان‌های متفاوت همیشه در کنارمجموعه استانداری حضور پررنگ داشته است، گفت: از تک‌تک همکاران در مجموعه مخابرات در تامین و ایجاد بستر امن و اطمینان‌بخش برای فعالیت حوزه‌های مختلف بویژه در شرایط بحرانی و خاص تشکر می‌کنیم.