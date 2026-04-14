محمد زاده:آمادگی کامل برای برگزاری ۳ انتخابات پیش رو را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد انتخابات استان روز سه شنبه با حضور مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، حضور تقی کرمی رییس کمیته پشتیبانی، عزیزی رییس هیات نظارت استان و موقری معاون پیشگیری از جرم دادگستری کل استان برگزار شد.

رییس ستاد انتخابات استان با ترسیم مسیر برگزاری انتخابات در شرایط کنونی و پیش بینی محدودیت ها و موانع احتمالی به ویژه محدودیت های مکانی، انسانی و لجستیکی بر لزوم احصای کامل این چالش ها و اخذ تدابیر ویژه در صورت بروز آنها، توسط فرمانداران و مجریان تاکید کرد و افزود: آمادگی و پیش بینی های لازم در این خصوص در دستور کار قرار گرفته و تمهیدات لازم از هم اکنون اندیشیده شود.

مرتضی محمدزاده با اشاره بر اهمیت آموزش کاربران اجرایی در برگزاری سریع و دقیق فرایند انتخابات گفت: با توجه به مباحث طرح شده در جلسات قبلی این ستاد و تصمیمات اخذ شده در این خصوص، برنامه ریزی های لازم جهت آغاز دوره های آموزشی در زمان مقرر اتخاذ شده است.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با اشاره بر میزبانی حوزه انتخابه تبریز، اسکو آذرشهر و همچنین حوزه بستان آباد از ۳ انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا، گفت:جهت تسهیل برگزاری انتخابات در این حوزه‌ ها، درخواست کرده ایم حداقل انتخابات آنها بصورت تمام الکترونیکی برگزار شود.

محمدزاده به تخلفات اتتخاباتی نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، ورود مدیران به فعالیت‌ها و مباحث تبلیغات انتخاباتی چه داخل و چه خارج از وقت اداری به‌ طور کامل ممنوع شده و مشارکت کارکنان دولت نیز تنها در ساعات اداری ممنوع است.

در بخش دیگر این نشست، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با بیان دشورای های شرایط جنگ و دوران بعد از آن، اظهار کرد: برگزاری منظم و فشرده جلسات هماهنگی اجرایی بیانگر همیت و جدیت نهاد های متولی در امر انتخابات است. هیات های اجرایی و نظارت با تکیه بر تسلط و تجربه خود در راستای پیشبرد اجرای صحیح و دقیق انتخابات و به منظور صیانت از حق مشارکت مردم و همچنین حفظ سرمایه و اعتماد اجتماعی تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت.

در ادامه تقی کرمی رییس کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات استان ضمن ارائه گزارش از عملکرد این کمیته جهت تامین نیازهای پشتیبانی انتخابات،به بیان ضرورت های مدیریتی و اجرایی فرمانداران جهت بکارگیری امکانات و تجهیزات پشتیبانی انتخابات پرداخت.

در این نشست که به صورت مشترک با کمیسیون پیشگیری جرائم و تخلفات انتخاباتی برگزار شد، موقری دبیر این کمیسیون و معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به مصادیق تخلفات دولتی از جانب مجریان انتخابات و مدیران و کارکنان دولت پرداخت و گفت: اقدامات ضروری جهت پیشگیری از این جرائم در دستور کار قرار گرفته است.

در ادامه عزیزی رییس هیئت نظارت استان نیز گفت: با هماهنگی و همکاری مجریان و ناظران، انتخابات بصورت سالم و باشکوه برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: برای اشرافیت کامل اعضای شعب در برگزاری انتخابات، آموزش ها به شکل مطلوب در تمام سطوح مجریان انتخابات برگزار شود.

آذریان دبیر هییت نظارت بر انتخابات شورا نیز بر همگرایی و همکاری نزدیک هیئت‌های اجرایی و نظارت تاکید کرد.

در پایان این نشست فرمانداران به ارائه گزارش از سطح آمادگی شهرستان خود در برگزاری انتخابات و همچنین اقدامات صورت گرفته جهت رفع مسائل اجرایی حوزه های انتخابیه خود پرداختند.