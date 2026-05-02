  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

محمدی: بادام زمینی در ۳ هزار هکتار از اراضی گیلان کشت می شود

رشت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از کشت بادام زمینی در سه هزار هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی ها امسال توسط بادام‌ کاران حدود ۱۱ هزار تن پیله خشک تولید می شود.

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز کشت بادام زمینی از اوایل اردیبهشت ماه در استان گیلان اظهار کرد: برداشت این محصول نیز از اوایل شهریورماه آغاز و تا مهرماه ادامه می‌یابد.

وی افزود: شهرستان آستانه اشرفیه با دو هزار و ۵۰۷ هکتار سطح زیر کشت، قطب اصلی بادام‌کاری در گیلان محسوب می‌شود. همچنین این محصول در شهرستان‌های رشت، تالش، رودبار، بندر انزلی و لنگرود نیز کشت می‌گردد.

محمدی گفت: امسال حدود ۱۱ هزار تن پیله خشک بادام زمینی در سه هزار هکتار از اراضی استان تولید می‌شود که ارزش اقتصادی آن دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر کیفیت مطلوب بادام زمینی تولیدی استان، خاطرنشان کرد: این محصول به دلیل طعم مطلوب، مورد پسند و استقبال مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

محمدی در ادامه با اشاره به اشتغال‌زایی این محصول، تصریح کرد: بیش از پنج هزار خانوار در زمینه تولید و بهره‌برداری از بادام زمینی فعالیت دارند و هشت کارخانه و ۲۰۰ کارگاه سنتی نیز در حوزه فرآوری آن در استان فعال هستند.

وی بادام زمینی را دارای چربی‌های غیر اشباع و پروتئین بالا دانست و بیان کرد: مصرف این محصول خطر بیماری‌های قلبی، سرطان و آلزایمر را کاهش می‌دهد. بادام زمینی علاوه بر مصرف خوراکی و آجیلی، در تهیه روغن بادام زمینی، کره بادام زمینی، علوفه و مصارف صنعتی نیز کاربرد دارد.

کد مطلب 6817368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها