ایران تشنه حاکمیت ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالله اسماعیلی، امام جمعه قرچک،صبح شنبه، در مراسم بزرگداشت روز معلم و تجلیل از مقام علمی و معنوی شهید مرتضی مطهری، اظهار کرد: امام خمینی(ره) متقنترین قلم و استوارترین اندیشه را در شهید مطهری میدیدند و او را از ستونهای فکری انقلاب اسلامی معرفی میکردند.
وی با اشاره به شرایط ویژه و بیسابقه دوران کنونی، تصریح کرد: در طول تاریخ امامت و ولایت، چنین موقعیتی سابقه نداشته است. حتی در دوران دهساله امام راحل و ۳۷ سال رهبری امام خامنهای نیز چنین شوق و اشتیاقی برای حضور در میدان و اعتلای پرچم انقلاب اسلامی دیده نشده بود.
اسماعیلی افزود: اگرچه دانش ما نسبت به شرایط دوران ائمه(ع) محدود است، اما منظومه فکری امامین انقلاب برای «سربازی صحیح در مسیر اسلام و ولایت» کافی و راهگشا است. امروز فقدان سرداران بزرگ مقاومت، بار سنگینی بر دوش ما قرار داده اما همین فقدان، بزرگترین انگیزه برای تلاش مضاعف در مسیر خدمت است.
امام جمعه قرچک با اشاره به برنامهریزی دشمن پس از شهادت فرماندهان مقاومت، گفت: دشمن گمان میکرد با حذف سرداران، نظام دچار خلأ خواهد شد، اما در کوتاهترین زمان، انتصابات هوشمندانه و اقدامات مقتدرانهای رقم خورد که نشان داد جامعه ایران تشنه حاکمیت دین و ولایت است و مسیر روشن انقلاب با قدرت ادامه دارد.
وی با بیان افزایش گرایش به اسلام در مراکز علمی جهان، عنوان کرد: امروز در دانشگاههای اروپا، آمریکا و آفریقا، اساتید و دانشجویان بهطور بیسابقهای به اسلام و انقلاب اسلامی توجه نشان میدهند، شهید هاشمی میگفت، اگر غرب با تحقیق و معرفت به سمت اسلام بیاید و ما عقب بمانیم، باز هم رفتار ما تقلیدی خواهد شد. بنابراین باید پیشتاز در معرفی اسلام ناب باشیم.
امام جمعه قرچک در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از کمرنگ شدن محبت در خانوادهها و محیطهای آموزشی، تأکید کرد: باید رویکرد تربیتی کشور از تهدید به جذب و کرامت تغییر کند، نوجوانان و جوانان ما ذاتاً پاک و حقیقتجو هستند و لازم است آنان را با محبت و در مسیر معرفت و معنویت هدایت کنیم.
