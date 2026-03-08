به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت انتخاب رهبر عزیز و گرانقدر انقلاب پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است، آنچه این روزها بر ملت قهرمان ایران می‌گذرد، اخبار تلخ و جانکاهی از فقدان عزیزان و بزرگانی است که تنها صبر و شکیبایی و فضل الهی می‌تواند بر این مصائب فائق آید. فقدان رهبر شهید و عزیز انقلاب در کنار شهادت سرداران ، مسئولین و شهروندان بیگناه ایرانی به دست دژخیمان صهیونیستی-امریکایی درد جانکاهی است.

دشمن پلید با ترور ناجوانمردانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب که نقش بی بدیل و درخشانی در راهبری و رهبری جهان اسلام و جبهه مقاومت داشت، به خیال خام و پوچ خودش در سودای تسلط بر سرزمین اصیل و اسلامیمان بوده و هست.

اما به تدبیر و تصمیم خردمندانه و گوارای مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب معرفی شدند تا اقتدار ملت ایران و نصرت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه بار دیگر مسیر جدید و روشنی از شکوه و عظمت را ترسیم نماید. اینجانب ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت مقام معظم رهبری ( قدس سره الشریف)، این انتخاب دقیق و خردمندانه را در این شرایط خاص، تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم این شاگرد مکتب امام و رهبر شهیدمان زیر سایه توجهات حضرت حق و پشتیبانی و نصرت حضرت حجت (عج)، کشتی انقلاب را همچون گذشته در مسیر عزت و قدرت به حرکت درآورد.

بدون شک با توجه به تجارب حوادث اخیر و تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب، حمایت و پشتیبانی از ولایت فقیه، ضامن سلامت این انقلاب و نظام خواهد بود و تبعیت از ایشان وظیفه شرعی، ملی و قانونی همگان است.