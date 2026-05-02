پورذهبی: قرآن کریم تنها پناهگاه مطمئن جامعه در همه شرایط است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح شنبه در آئین تجلیل از ماموستا عبدالقدوس حسینی برگزیده مقام نخست مسابقات کشوری قرآن کریم با قدردانی از تلاش‌های این قاری کردستانی اظهار داشت: کسب این موفقیت ارزشمند موجب افتخار استان شد و پرچم کردستان را در عرصه قرآنی کشور برافراشت.

وی با اشاره به اهمیت انس با قرآن کریم افزود: بر اساس روایات، در زمانه‌ای که امور بر انسان مشتبه می‌شود، بهترین پناهگاه قرآن است و باید در تمامی مسائل به این کتاب الهی رجوع کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه قرآن کریم منشأ آرامش و هدایت است، تصریح کرد: در شرایط دشوار اجتماعی و سیاسی، توجه به آموزه‌های قرآنی می‌تواند مسیر صحیح را به جامعه نشان دهد و زمینه‌ساز گشایش‌ها باشد.

وی با ذکر خاطراتی از توسل به قرآن در مقاطع حساس، عنوان کرد: تجربه نشان داده است که رجوع به قرآن، آرامش‌بخش و راهگشاست و انسان را در مسیر درست هدایت می‌کند.

پورذهبی در پایان با آرزوی تداوم موفقیت برای این قاری برجسته، بر ضرورت تربیت نسل جدید قاریان قرآن تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود نخبگان قرآنی در مسیر آموزش و پرورش استعدادهای جوان گام بردارند تا شاهد درخشش بیشتر استان در عرصه‌های قرآنی باشیم.