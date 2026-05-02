به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، علیمحمد موسوی، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک، این سازمان که از کشورهای درحالتوسعه تولیدکننده نفت شکل گرفته، بیش از ۶۵ سال است در مسیر حفظ منافع جمعی اعضا و همکاری سازنده با کشورهای مصرفکننده و اقتصاد جهانی فعالیت میکند. به گفته او، اوپک و اعضای آن در بحرانهای مختلف بازار انرژی همواره تلاش کردهاند ثبات را حفظ کنند، امنیت انرژی را ارتقا دهند و محیطی قابل پیشبینی برای سرمایهگذاران فراهم آورند.
موسوی با اشاره به توافق «بیانیه همکاری» یا اوپکپلاس، تأکید کرد این سازوکار که در دوران بیثباتی بازار نفت و با ابتکار اوپک شکل گرفت، اکنون پس از حدود یک دهه، توانسته نقش مؤثری در تعادلبخشی میان عرضه و تقاضای جهانی نفت ایفا کند و اقدامات هماهنگ اعضا را برای پایداری بازار پیگیری کند.
وی افزود تنشها، بیثباتی در مناطق تولیدکننده نفت و تحریمها، یکی از اصلیترین موانع سرمایهگذاری در صنعت انرژی هستند؛ عواملی که در نهایت امنیت انرژی را تضعیف کرده، ثبات بازارها را مختل میکنند و به اقتصاد جهانی فشار وارد میسازند. او این روند را «یک بازی باخت – باخت برای همه بازیگران» توصیف کرد.
موسوی در ادامه با اشاره به نااطمینانیهای کنونی بازار جهانی نفت، تصریح کرد: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از برنامهها و تصمیمهای اوپک و اوپکپلاس برای مدیریت نوسانهای مضر قیمت و ایجاد ثبات در بازار حمایت میکند و بهعنوان یکی از اعضای مؤسس اوپک، همچنان به این سازمان و توافق همکاری آن متعهد است.
