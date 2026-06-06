به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هیثم الغیص روز پنجشنبه (۱۴ خرداد) در مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ با اشاره به برآوردهای پیشین اوپک، گفت که این سازمان پیشبینی میکند که با وجود درگیریهای خاورمیانه و اختلال تردد از تنگه هرمز، رشد بالای تقاضای نفت همچنان ادامه یابد.
الغیص افزود: با وجود تمام تفسیرهای موجود مبنی بر کاهش تقاضای نفت، هنوز نشانهای از افت تقاضا مشاهده نکردهایم.
وی گفت: رشد بالای یکمیلیون و ۲۰۰ هزار بشکهای تقاضا در سال جاری میلادی همچنان ادامه دارد.
الغیص همچنین اعلام کرد که سرمایهگذاری در صنعت نفت نباید تحتتأثیر رویدادهای مقطعی در نقاط مختلف جهان قرار گیرد.
وی گفت: ما باید پیش از این رویدادها سرمایهگذاری کنیم تا برای تقاضای آینده آماده باشیم.
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