به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله نامداری در سخنانی، اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری، یک میلیون و ۶۹ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان لرستان انجام شده است.

وی افزود: این میزان جوجه‌ریزی نسبت به مدت مشابه ماه قبل از رشد سه برابری برخوردار است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به شرایط موجود کشور، افزایش میزان جوجه‌ریزی در استان را نتیجه تلاش شبانه‌روزی و تعامل سازنده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با وزارت متبوع، استانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط، و تلاش جهادی مجموعه همکاران دلسوز معاونت بهبود تولیدات دامی، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های ۱۱ گانه استان، اتحادیه مرغداران گوشتی، تشکل‌های شهرستانی و به طور خاص تلاش شبانه ریزی و همکاری قابل‌تقدیر مرغداران و بهره‌برداران تولیدی است.

نامداری، گفت: پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند همچون گذشته شاهد تولید پایدار گوشت مرغ در استان باشیم.