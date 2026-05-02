به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی به مناسبت روز معلم پیامی را صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
بیتردید معلمان فرهیخته و دلسوز، ستونهای استوار نظام آموزشی و راهنمایان امین نسل آیندهاند. نقش بیبدیل آنان در پرورش انسانهایی خلاق، مسئول و متعهد، ضامن سرافرازی میهن عزیزمان در عرصههای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح ملی و جهانی است.
دوازدهم اردیبهشتماه سالروز شهادت استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری و روز گرامیداشت مقام والای معلم، فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشها، فداکاریها و خدمات ارزنده معلمانی است که بااخلاص، ایمان و عشق به آموزشوپرورش، پایههای پیشرفت و تعالی جامعه را بنا مینهند.
امروز شاهد آن هستیم که ثمره تلاش و همت معلمان گرانقدر شهرستان بروجرد در المپیادها و جشنوارههای علمی و پژوهشی کشور مایه مباهات و سربلندی مردم شریف شهرستان بروجرد است. این دستاوردها بدون مجاهدتهای خاموش و شبانهروزی معلمانی که شمع وجود خود را برای روشنایی مسیر دیگران افروختهاند، میسر نبوده و نخواهد بود.
اینجانب با نهایت احترام، ضمن پاسداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری، این روز فرخنده را به جامعه فرهنگی و علمی ایران اسلامی بهویژه معلمان فرهیخته و پر تلاش شهرستان بروجرد صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه حقتعالی، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون این عزیزان را ذیل توجهات حضرت ولیعصر (عج) در مسیر رشد علم و اخلاق مسئلت مینمایم.
نظر شما