به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین رضایی‌زاده با اشاره به ابلاغ وزارت بهداشت درباره اتصال نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی فرآورده‌های سنتی به سامانه مکسا گفت: با اجرای این ابلاغ، فرآیند نسخه‌نویسی فرآورده‌های طب ایرانی در بستر سرویس‌های تبادل اطلاعات سلامت کشور به‌صورت یکپارچه و استاندارد انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیش از این نیز نسخه‌نویسی برخی فرآورده‌های طب ایرانی در سامانه‌های الکترونیک انجام می‌شد، اما با توسعه و تکمیل کدهای استاندارد و اتصال آن‌ها به سامانه مکسا، امکان تبادل دقیق‌تر اطلاعات میان سامانه‌های نسخه‌نویسی، بیمه‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت فراهم می‌شود.

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت افزود: استانداردسازی کدهای فرآورده‌های طب ایرانی و فراخوانی آن‌ها از طریق وب‌سرویس‌های مکسا موجب می‌شود داده‌های مربوط به این حوزه در سطح ملی به‌صورت دقیق ثبت، پایش و مدیریت شود.

رضایی‌زاده ادامه داد: این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت در ارائه خدمات، زمینه توسعه نسخه‌نویسی الکترونیک فرآورده‌های طب ایرانی و تسهیل تعامل با سازمان‌های بیمه‌گر را نیز فراهم خواهد کرد.

وی تأکید کرد: مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در راستای سیاست‌های تحول دیجیتال در نظام سلامت، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در حوزه طب ایرانی را با جدیت دنبال می‌کند تا خدمات این حوزه با کیفیت، ایمنی و شفافیت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.