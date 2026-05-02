۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

حق‌شناس: بیمه به تعهدات خود در قبال بازار سوخته رشت کامل عمل کند

رشت- استاندار گیلان با تأکید بر تداوم پیگیری ها برای تسهیل بازسازی بازار سوخته رشت گفت: بیمه به تعهدات خود در قبال بازار سوخته رشت کامل عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح شنبه در جلسه بررسی مشکلات بازار سوخته رشت در سالن شهید انصاری استانداری، با تأکید بر پیوند ناگسستنی دولت و بازار اظهار کرد: بنده به عنوان نماینده دولت معتقدم اگر بازار زنده نباشد، جامعه نیز پویا نخواهد بود؛ بنابراین تمام اعتبار خود را به کار میگیریم تا بازار همواره در رصد و حمایت حاکمیت باشد.

وی با اشاره به جایگاه اعتقادی و اقتصادی بازار در تاریخ ایران افزود: کسبوکار حلالی که در بازار جریان دارد، پیشران اصلی اقتصاد است و اگر بازار دچار مشکل شود، دولت نیز با چالش مواجه خواهد شد.

استاندار گیلان با بیان تجربیات دوران دفاع مقدس و بازسازی پس از جنگ تصریح کرد: هیچ عاقلی به دنبال جنگ نیست، اما نکته مهم این است که دوران بازسازی همواره یک فرصت است. حوادث اخیر در بازار نیز باید به فرصتی برای «نوسازی» و برونرفت از بافت فرسوده تبدیل شود.

حق شناس با رد برخی مباحث مطرح شده درباره تسهیلات با نرخ بهره بالا تأکید کرد: باید شفاف بگویم که هیچکس در بازار دنبال وام ۲۰ درصدی نیست و چنین مبالغی با این سودها اصلاً با منطق حمایت از کسبه آسیب دیده سازگار نیست. اگر بنا بر اعطای وام باشد، حتماً باید تسهیلات با بهره بسیار کم و در شأن بازاریان باشد.

وی با تأکید بر اینکه بیمه باید به تعهدات خود به طور کامل عمل کند، خاطرنشان کرد: در همه جلسات مرتبط با بازار و پیگیریها بر آنیم از حقوق بازاریان دفاع کنیم تا غرامتها به شکلی منصفانه و سریع پرداخت شود.

