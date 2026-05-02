به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح شنبه در جلسه بررسی مشکلات بازار سوخته رشت در سالن شهید انصاری استانداری، با تأکید بر پیوند ناگسستنی دولت و بازار اظهار کرد: بنده به عنوان نماینده دولت معتقدم اگر بازار زنده نباشد، جامعه نیز پویا نخواهد بود؛ بنابراین تمام اعتبار خود را به کار میگیریم تا بازار همواره در رصد و حمایت حاکمیت باشد.

وی با اشاره به جایگاه اعتقادی و اقتصادی بازار در تاریخ ایران افزود: کسبوکار حلالی که در بازار جریان دارد، پیشران اصلی اقتصاد است و اگر بازار دچار مشکل شود، دولت نیز با چالش مواجه خواهد شد.

استاندار گیلان با بیان تجربیات دوران دفاع مقدس و بازسازی پس از جنگ تصریح کرد: هیچ عاقلی به دنبال جنگ نیست، اما نکته مهم این است که دوران بازسازی همواره یک فرصت است. حوادث اخیر در بازار نیز باید به فرصتی برای «نوسازی» و برونرفت از بافت فرسوده تبدیل شود.

حق شناس با رد برخی مباحث مطرح شده درباره تسهیلات با نرخ بهره بالا تأکید کرد: باید شفاف بگویم که هیچکس در بازار دنبال وام ۲۰ درصدی نیست و چنین مبالغی با این سودها اصلاً با منطق حمایت از کسبه آسیب دیده سازگار نیست. اگر بنا بر اعطای وام باشد، حتماً باید تسهیلات با بهره بسیار کم و در شأن بازاریان باشد.

وی با تأکید بر اینکه بیمه باید به تعهدات خود به طور کامل عمل کند، خاطرنشان کرد: در همه جلسات مرتبط با بازار و پیگیریها بر آنیم از حقوق بازاریان دفاع کنیم تا غرامتها به شکلی منصفانه و سریع پرداخت شود.