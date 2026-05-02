به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر نامگذاری بوستان ۱۳ هکتاری به نام شهدای دانشآموز میناب، طراحی این بوستان با رویکرد روایتگری ایثار شهدای دانشآموز در دستور کار قرار شهرداری منطقه ۲ قرار گرفت.
مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ بر ضرورت طراحی بوستان با رویکرد روایتگری و الهام از ایثار شهدای دانشآموز میناب تأکید کرد و گفت: این فضا، علاوه بر کارکرد تفریحی و فرهنگی، به مکانی برای بازگو کردن پیام مقاومت و وطندوستی نسل نوجوان ایران تبدیل می شود.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اخذ شده در نشست هم اندیشی که با حضور سخنگوی شهرداری تهران و رییس مرکز ارتباطات و امور بینالملل برگزار شد، اجرای این طرح با رویکرد بینالمللی و هنرمندانه پیش برود تا بتواند ضمن معرفی فرهنگ ایثار ایرانی، به نمادی ماندگار از هویت ملی تبدیل شود.
شهردار منطقه ۲ گفت: این بوستان قرار است در آینده به عنوان روایت زندهای از ایثار و هویت ایرانی در دل شهر بدرخشد و به نام شهدای دانش آموز میناب مزین شود.
